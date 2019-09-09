دعوات قضائية جديدة ضد الدكتورة خلود ما السبب ؟

قدم محامي كويتي دعوتين قضائيتين جديدتين ضد الدكتورة خلود، تفيد بمخالفتها قانون مهنة الطب وحصولها بشكل غير قانوني على رخصة إقامة مستوصف.

وأكد المحامي الكويتي بشّار النصّار من خلال مقطع فيديو نشره عبر حساب مكتب المحاماة الخاص به على ’’إنستغرام‘‘، أن ”عقوبة ممارسة مهنة الطب دون ترخيص تصل إلى الحبس 3 أعوام“.

وأضاف أنه ”تقدم بشكايتين إداريتين ضد الدكتورة خلود، الأولى كانت إلى وكيل وزارة الصحة وطلب فيها تحريك الشكوى التأديبية ضد الفاشينيستا الكويتية لمخالفتها قانون تنظيم مهنة الطب، أما الشكوى الثانية فتقدم بها إلى مديرة إدارة التراخيص وطلب فيها وقف استصدار رخصة المستوصف الخاص بالدكتورة خلود وذلك لفقدانها شروطه“.

وكشف المحامي الكويتي عن تقديمه شكوى جزائية ضد الدكتور مؤمن سعد، كفاعل أصيل والدكتورة خيرية السالم صاحبة عيادة رويال كلينك كشريكة له بالجرم، على اعتبار أن إقامته على عيادتها والمفترض أنه يعمل تحت إشرافها وعلمها وكذلك مجموعة من المشاهير الذين أعلنوا عن الدكتور والعيادة.

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وشددّ بشّار النصّار، على أنه سيستمر ومكتبه الخاص في شكواه وأنه لن يثنيه أي شيء في إحقاق الحق.

ووفقاً لإرم نيوز أثارت الدكتورة خلود الجدل كثيراً في الآونة الأخيرة خاصة بعد وفاة شابة كويتية قبيل حفل زفافها، وتم الاشتباه في أن حبوب التخسيس التي تروج لها هي السبب في ذلك، وهو ما نفته وقتها.