براد بيت يحكي رواية أخرى لسبب انفصاله عن أنجلينا جولي

تحدث النجم الأمريكي العالمي براد بيت عن انفصاله من أنجلينا جولي في رواية أخرى، يرجع فيها الأسباب إلى مشكلة كان يعاني منها بسبب إدمان المشروبات الكحولية التي لم يتخلص منها إلا بعد وقت طويل.

وأوضح براد بيت، لإحدى الوسائل الإعلامية، أنه خضع لعدد من الجلسات التي من شأنها أن تساعده على التخلّص من إدمانه، ودامت الجلسات مدة سنة ونصف.

ويذكر أن بيت توجّه مؤخرا إلى إيطاليا للمشاركة في مهرجان البندقية للأفلام بدورته الـ76، والتقطت له هناك عدسات المصورين لحظة وصوله وركوبه قارب أجرة برفقة سيدة شقراء وثلاثة أشخاص آخرين. حسب القدس العربي.