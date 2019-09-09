شاهد: فنانة سورية تبارك لزوجها عقد قرانه على امرأة أخرى

قدمت الفنانة السورية رنا الأبيض التهاني والتبريكات لزوجها الذي عقد قرانه على امرأة أخرى في حين قدمت دعوى للطلاق.

وأوضحت رنا، في تصريحات صحافية، أنها تقدمت بدعوى تفريق ضد زوجها، وذلك بعدما دام زواجهما 13 عاما، كاشفة أنهما لم ينجبا أطفالا لأسباب صحية تتعلق بزوجها وائل دباس.

وأكدت رنا الأبيض أنها خلال هذه الأعوام، كانت الزوجة الوفية والصابرة والمحافظة على راحة زوجها، لتفاجأ بأن زوجها ارتبط بغيرها بشكل سري.

كما نشرت رنا عبر حسابها على “إنستغرام” صورة عن خبر عنوانه “تقدم رنا الأبيض لزوجها وائل مباركة بخطوبته للآنسة شيرين عقاد”، من دون أن تترك أي تعليق.

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ووفقاً لصحيفة القدس العربي، لدى الفنانة رنا ابن من زواجها الأول من رجل الأعمال عصام طوغلي.