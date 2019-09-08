حقيقة وفاة احمد الفيشاوي بحادث سير في القاهرة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أنباء عن وفاة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، نجل الفنان فاروق الفيشاوي، جراء حادث سير في العاصمة القاهرة.

في سياق اخر، عُرف عن الفيشاوي مواصلة ممارسة التمارين في الجيم، ويحرص ‏على مشاركة الجمهور بصور له، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، حيث نشر صورة له ظهر فيها داخل الجيم، وعلق:" فيلم جديد، وإنقاص للوزن"

كان آخر أعمال أحمد الفيشاوي فيلم "ولاد رزق 2"، الذي يعرض حاليًا بالسينمات، وهو من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد داوود، ومحمد ممدوح، ومن إخراج طارق العريان.

يشار إلى أن أحمد الفيشاوي، شارك في بطولة فيلم "ولاد رزق 2" مع عدد من الفنانين منهم أحمد ‏عز، ‏وعمرو يوسف، وأحمد داود، وكريم قاسم، ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على ‏رأسهم ‏غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق ‏العريان‎.‎

