موعد اجازة عاشوراء الحسين في العراق

أعلنت الحكومة العراقية، أن الثلاثاء القادم الموافق 10 محرم، سيكون إجازة رسمية في كافة المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات؛ بمناسبة عاشوراء الحسين.

في المقابل تحيي معظم الدول العربية والإسلامية، غدا الاثنين، يوم عاشوراء، مثل الاردن، مصر، فلسطين، السعودية وغيرها من الدول، حيث أعلنت هذه الدول مؤخرًا ان السبت الماضي كان غرة شهر محرم للعام 1441هـ.

وفي وقت سابق، شهدت مدينة النجف العراقية مراسم خاصة انطلقت إحياءَ لذكرى عاشوراء فى النجف العراقية، وتعد ذكرى عاشوراء هى ذكرى سنوية للحداد على مقتل الإمام الحسين حفيد النبى محمد.

وبالنسبة للشيعة، يذكرهم يوم عاشوراء بأحداث أليمة ويبكى كثيرون حزنا على مقتل الحسين فى معركة كربلاء فى العراق، ويضرب بعضهم ظهورهم بسلاسل حديدية وسكاكين حزنا على عدم مساعدة الحسين قبل مقتله.