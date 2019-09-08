مقرب يكشف حقيقة وفاة احمد الشقيري بأزمة قلبية

كشف مصدر مقرب مساء اليوم الأحد 8/9/2019 حقيقة وفاة الإعلامي السعودي أحمد الشقيري صاحب برنامج خواطر، في أحد مشافي جدة بسبب إصابته بأزمة قلبية حادة.

ونفى المصدر المقرب من الاعلامي احمد الشقيري جميع اخبار الوفاة التي ترددت عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن سبب انتشار هذا خبر وفاة الشقيري مروجين عبر مواقع التواصل، لأغراض خاصة.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت خلال الساعة الماضية بخبر يفيد بوفاة أحمد الشقيري الاعلامي السعودي الشهير، جراء اصابته بأزمة قلبية نقل على إثرها إلى مستشفى ”الأطباء المتحدون“ بمدينة جدة في السعودية.

ويبلغ أحمد الشقيري من العمر 46 عاما ولمع بريقه في العديد من البرامج التي قدمها عبر القنوات التلفزيونية والاذاعات والمواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي، ويعتبر برنامج "خواطر" من أبرز ما قدمه بسبب المتابعة العالية التي حظي بها.

وبدأ الاعلامي أحمد الشقيري العمل في سلك الإعلام عام 2002 ميلادي عبر البرنامج التلفازي يلا شباب والذي شارك في تقديمه مع عدد من الشبان وتناول فيه قضايا الشباب بأسلوب استطاعوا جذب هذه الفئة من الجمهور، ثم شارك بعدها في برامج عديدة.