ما هي اعمال الفنان محمد علي الذي اتهم السيسي بالفساد

محمد علي رجل أعمال وفنان مصري من مواليد 1978، التحق بورشة لدراسة التمثيل قبل أن يشارك في فيلم القشاش عام 2013، واتجه بعدها للمشاركة في إنتاج فيلم المعدية الذي شارك في التمثيل فيه أيضا.

نجح في لفت الأنظار إليه من خلال دوره في فيلم "القشاش" الذي يتم عرضه حاليًا، وأثار حول دوره العديد والعديد من علامات الاستفهام، خاصة في ظل اتهام البعض له بأن الدور محاولة لتجميل صورة وزارة الداخلية المصرية وتحسين صورة رجل الشرطة المصري في الشارع.

أثير اسم الفنان علي بكثرة في الاعلام خلال الأيام الأخيرة، بعد ظهوره في عدة فيديوهات تحدث خلالها عن الفساد المالي في مؤسسات الجيش المصري، موجها الاتهامات لعدد من رموزه وبالتحديد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وقال علي في أحد فيديوهاته: إن "المواطن يضطر لدفع الكثير من الأموال لتخليص المعاملات الحكومية بدءا من الولادة وحتى الوفاة"، موضحا "تصورت أن الجيش ليس به فساد لكني وجدت الفساد منتشرا فيه أيضا".

اعمال الفنان محمد علي: