شاهد: فيديو مكالمة محافظ الاسماعيلية حمدي عثمان

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو منسوب لأحد المسؤولين المصريين، وبالتحديد مكالمة محافظ الاسماعيلية حمدي عثمان، حيث أثارت ردود فعل واسعة في كافة المحافظات.

في سياق آخر، قام اللواء عثمان بجولة ميدانية في مدينة المستقبل السكنية لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة جميع الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق مدينة المستقبل السكنية ومتابعة اتخاذ الاجراءات التنفيذية لاعادة الشيىء لأصله بعد أن تم الانتهاء من مشروع محطة مياه الشرب الجديدة بالمدينة.

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وأوضح المحافظ أنه تقرر تكثيف ومضاعفة حجم العمل وتفعيل آليات منظومة النظافة بمدينة المستقبل خلال الفترة الحالية وتكثيف ومضاعفة حجم المعدات والآليات والعمالة المشاركة فى تلك الحملة واستكمال منظومة النظافة العامة و التطوير والتجميل لشوارع مدينة المستقبل السكنية.

وكذلك صيانة أعمدة الكهرباء وكشافات الاضاءة وصيانة البلدورات والأرصفة والاستعانة بمعدات وآليات النظافة والعمال من مركز الاسماعيلية والتى تم الدفع بها الى مدينة المستقبل وذلك لتحقيق المستهدف من الحملة ورسم صورة جديدة للمدينة.

والتقى المحافظ خلال الجولة بعدد من المواطنين وأهالي المستقبل واستمع إلى مطالبهم وأكدا على أهمية وحتمية تفعيل دور المواطنين والمشاركة الشعبية مع الأجهزة التنفيذية فى الحفاظ على مظهر المدينة.