خطأ في الكتابة يكلف سائح مبلغ خيالي لزجاجة بيرة

دفع سائح استرالي في مدينة بريطانية مبلغ مالي أكثر من 50 ألف يورو، وذلك بسبب خطأ كتابي صدر منه أثناء دفع الحساب لشراءه زجاجة بيرة من أحد الأسواق.

وكان السائح الإسترالي بيتر لالور، في جولة في مانشستر البريطانية قرر شراء زجاجة بيرة ثمنها الحقيقي فقط 5.5باوند، ولكنه بسبب خطأ في الكتابة عند دفع الفاتورة عن طريق بطاقة كتب مبلغ 61200ألف يورو.

أكد أنه في وقت لاحق، وصلت له رسالة عبر هاتفه الشخصي يفيد بأنه تم سحب مبلغ 601200 يورو من حسابه البنكي مقابل زجاجة بيرة، ووقع في الخطأ لأنه لم يكن يمتلك نظاراته الخاصة وأخطأ في الحساب، وفقاً لموقع اليوم السابع

وقال السائح الأسترالى مازحاً من هذه الحادثة "أغلى قنينة بيرة فى التاريخ تم شراؤها" وبعد اكتشاف الخطأ قدم البائع اعتذاره، ووعد بأن يعيد المبلغ خلال 9 أيام.