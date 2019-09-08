أغنية عمرو دياب تخطت الـ 5ملايين مشاهدة

حققت أغنية الفنان المصري عمرو دياب التي طرحت مؤخراً منذ شهر بعنوان "بحبه" من أضمن ألبوماته الغنائية الجديدة هذا العام، حوالي الـ 5 ملايين مشاهدة من قبل المتابعين والجمهور.

أغنية "بحبه"، للنجم عمرو دياب تجاوزت الملايين مشاهدة عبر منصة اليوتيوب، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي أسامة الهندي، وإنتاج ناي فور ميديا، وفقاً لموقع صدى البلد

ويذكر أن عمرو دياب، كان قد أعلن مؤخراً عن استعداده لطرح أحدث ألبوماته الغنائية خلال الأشهر القادمة، و أحيي حفل غنائي كبير في مدينة العلمين بالساحل الشمالي وقدم أحد الأغاني وسط وجود حضور كبير.