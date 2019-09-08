تفاصيل وفاة البرلماني السابق مشاري العصيمي في الكويت

تداول رواد التواصل الاجتماعي في الكويت، نبأة وفاة البرلماني السابق والمحامي مشاري محمد العصيمي، بعد صراع طويل مع المرض، مستذكرين مواقفه في عمله البرلماني ومسيرته الحقوقية.

وتقدم المواطنون من نواب ومحامين ونشطاء، بالتعازي لعائلة العصيمي الذي سيتم دفنه عصر اليوم الأحد، داعين له بالرحمة والمغفرة، مبدين حزنهم لفراقه، مطلقين عليه لقب ”الرجل الوطني المخلص والمدافع عن الدستور“.

ووصف النائب محمد حسين دلال، الراحل، بـ“رجل الكويت المخلص المكافح للفساد، وأنه رجل كريم من رجالات الكويت المخلصين وله بصمات وطنية راسخه في الإصلاح ومواجهة الفساد، خالص العزاء بوفاة النائب السابق مشاري العصيمي، اللهم ارحمه بواسع رحمتك وأكرم نزله وادخله جناتك، وعظم الله أجر أهله وأحبائه“.

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وقال المحامي مرزوق الرشيدي، ”نعزي أنفسنا بوفاة النائب السابق ورئيس جمعية المحامين السابق العم المحامي مشاري محمد العصيمي ونعزي أسرته الكريمة.. برحيل العم مشاري فقدت الكويت أحد رجالاتهـا البررة المخلصين وفقدت المحاماة إحدى هاماتها أسأل الله أن يرحمه بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان“.

واستذكر الرياضي خليل جاسم العيسى، تعامل الراحل مع المزايا التي عرضت عليه أثناء توليه لمناصب قيادية، قائلًا ”انتقل إلى رحمة الله تعالى النائب السابق مشاري العصيمي ”إنا لله وإنا إليه راجعون“، هذا الرجل رفض مميزات العضوية ومنها السيارة وكان يرفض السفرات مع الوفود للخارج“.

وهو محامي كويتي حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الكويت في عام 1972 انتخب عضوا بمجلس الأمة الكويتي عن دورات 1992 و1996 و1999، اختير عضوا باللجنة التشريعية بمجلس الأمة الكويتي من 1992 – 2003 و عضو في لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة من 1994 – 2002.