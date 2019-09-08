شاهد: الإماراتية أحلام تنشر صورتها بعمر الشباب

شاركت المغنية الإماراتية أحلام الشامسي، صورة لها عبرحسابها الشخصي عبر منصة التويتر، تظهر فيها وهي بمرحلة الشباب باللون الأبيض والأسود، وذلك عقب تحدي نشر بعنوان "حط صورتك وانت صغير".

ونشرت احلام، صورة قديمة من عمر الشباب بالأبيض والأسود، واللافت أن احلام خاضت تحدياً جديداً، وعلقت على الصورة تحت هاشتاق " حط صورتك وانت صغير".

وبدأ المتابعين بنشر صورهم وهم في عمر الطفولة على منصات التواصل الاجتماعي، وقد لاقى التحدي رواجاً وتفاعل كبير وشارك فيه الكثير ونشرو صورهم، وفقاً لموقع الفن.

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ويذكر أن النجمة أحلام قد شاركت مؤخراً في حفلات موسم السودة بحضور مجموعة من أشهر النجوم في الوطن العربي، والذي بدأ في 1 أغسطس، و قدمت أحلام باقة من أغانيها.