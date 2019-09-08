شاهد: الفنانة صفاء أبو السعود​ تكشف سر عودتها للفن

كشفت الممثلة المصرية ​صفاء أبو السعود​ عن سرر شاقتها، حيث أطلت من جديد من خلال مهرجان المسرح القومي، وكانت هي الشخص المسؤول عن تقديم الجوائز في مسابقات مسرح الطفل، وأجرت بعض اللقاءات الصحفية وصرّحت بكل ما هو جديد.

و أعربت الفنانة المصرية عن سعادتها في المشاركة في فعاليات تخص الأطفال، مؤكدة ضرورة دعم المواهب الموجودة لدى هذه الفئة العمرية لأن هناك تقصير في حقهم من وجهة نظرها، ولفتت خلال حديثها إلى أنها ستشارك قريبًا في عمل فني جديد.

وعند توجيه سؤالها عن سر حفاظها على جمالها وحيوتها حتى هذا اليوم، أجابت قائلة: "والدي كان شرطيًا ورياضيًا ومعظم أفراد عائلتي كذلك، لذا أنا أهتم بممارسة الرياضة ليس فقط لفقد الوزن وإنما لتأثيرها الإيجابي على الحالة النفسية والتي تجعل الشخص يشعر بالسعادة".

تجدرالاشارة أن آخر أعمال الفنانة صفاء أبو السعود هو مسلسل "اغتيال شمس" وتم عرضه في 2010، وهو من بطولة خالد زكي وسميحة أيوب وياسر جلال وهادي الجيار وعدد من النجوم، من تأليف محسن الجلاد وإهراج مجدي أبو عميرة.

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بدأت صفاء أبو السعود حياتها بالالتحاق بمعهد الكونسرفاتوار وحصلت على الدبلوم من المعهد عام 1967 وبعد ذلك حصلت عام 1972 على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج.

وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية منذ أواخر فترة ستينات وبداية السبعينيات القرن العشرين، كما أن لديها العديد من المسرحيات والأوبريتات الخاصة بالأطفال.