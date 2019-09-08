شاهد: الفنان حكيم يروى تفاصيل تعرضه لحادث سير من المستشفى

طمان الفنان المصري حكيم اليوم الاحد، جمهوره من خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام من داخل أحد المستشفيات، بعدما تعرض اليوم لحادث بسيارته.

وتابع حكيم من خلال الفيديو، قائلا :”قدر الله ما شاء فعل. الحمدلله على كل حال. على فكره ماكنتش أعرف أنكم بتحبوني كده أنا كمان بحبكم قوي والله. الحمدلله”.

وبين الفنان المصري خلال حديثه بالفيديو الذي نشره عبر “انستجرام”، قائلا: “إنه تعرض اليوم لحادث بسيارته والحمد الله هو بخير ولكن السائق الخاص به تعرض لبعض الكدمات”.

الجدير بالذكر أن الفنان حكيم أحيا حفلا غنائيا ضخما الموافق 22 من أغسطس بفندق “توليب”، بحضور كثيف من جمهوره في حفل ضخم هو الأول بفندق توليب الساحل الشمالي.

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وفى وقت سابق، أحيي حكيم حفلاً بالساحل الشمالي، وصعد النجم مسرح الحفل في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل على أنغام أغنية “السلام عليكو” التي أشعلت حماس الحضور منذ بداية الحفل بالرقص والغناء.

وقدم خلال الحفل باقة من أشهر أغانياته “كله يرقص، هبوسه، اسمع ياللي جننتني، افرض مثلا، ايه ده بقى، استر يا اللي بتستر، قاسي، خطوة ونص، اه يا قلبي، حلاوة روح، الحق عليه، نار نار” قبل أن يختتم الحفل باغنية السلام عليكو للمرة الثانية في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل بعد غناء دام لاكثر من ساعتين متواصلتين.

وعبد الحكيم عبد الصمد كامل ولد بمدينة مغاغة بمحافظة المنيا بدأ الغناء وهو في العاشرة من عمره في حفلات المدرسة والأسرة فاكتسب شهرة في بلدته – وفي المرحلة الثانوية جاء إلى القاهرة للبحث عن فرصة للغناء.