تغريدة لياسمين صبري تثير تساؤل

نشرت الممثلة المصرية ياسمين صبري على حسابها الشخصي عبر منصة الإنستغرام، صورة لها مع تغريدة غامضة، وأثارت تساؤل المتابعين لها وجمهورها الكبير.

وغردت ياسمين على صورة تظهر فيها بإطلالة بسيطة وأنيقة وتصوير ليلي، معلقة قائلاً :" مازلت تبحث عني في كل امرأة، ". You’re still searching for me in every woman

مما أثار تساؤل الكثير من المتابعين وجمهورها، بمن تقصد؟ وماذا يوجد وراء هذه الرسالة الغامضة؟، حيث تفاعل معها عبر التعليقات وقال إحداهما " مارح يلاقيكي لانو انتي غير كل النساء"، وفقاً لموقع الفن.

يذكر أن ياسمين صبري قدمت دور البطولة المطلقة لأول مرة، في شهر رمضان الماضي، من خلال ‏مسلسل "حكايتي"، وهو من بطولة وفاء عامر، أحمد حاتم، إدوارد، أحمد صلاح حسني، تامر شلتوت، إسلام ‏جمال، أحمد جمال سعيد، ومن تأليف محمد عبد المعطي، إخراج ‏أحمد سمير فرج، وإنتاج "سينرجي‎".