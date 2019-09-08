رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2019 حكومة الوفاق برقم الجلوس والاسم – موقع وزارة التعليم الليبية

أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية اليوم عن انتهاء عملية التصحيح وسيتم الكشف عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في ليبيا، حيث ترصد لكم وكالة سوا الاخبارية أخر أخبار تصريح علني نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 ليبيا برقم الجلوس موقع منظومة الاختبارات.

وظهرت اليوم نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التعليم الليبية المنطقة الشرقية والغربية،يترقب طلاب وطالبات المرحلة الإعدادية في المنطقة الشرقية والغربية التابعة لحكومة الوفاق الليبية، نتيجة المرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2018 -2019 .

وفي وقت سابق، كشف القائم بأعمال وزير التربية والتعليم بحكومة الوفاق الليبية، موعد إعلان النتائج الخاصة بالمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2019،في جميع محافظات ليبيا، لافتا أن النتائج ستعلن فورًا عقب الانتهاء من التصحيح ومراجعة كراسات الإجابات للطلاب حتي لا يتعرض أي طالب أو طالبة للظلم في إطار تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين جميع الطلاب.

ويعيش الألاف من الطلاب وأولياء أمورهم حالة من القلق، بعد الانتهاء من اداء امتحانات المرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2018 -2019،والبدء في أعمال تصحيح كراسات الإجابات للطلاب بالشهادة الإعدادية في المنطقة الشرقية والغربية التابعة لحكومة الوفاق الليبية.

ونوهت وزارة التربية والتعليم الليبية، عن رابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا عبر الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم حكومة الوفاق، ثم كتابة رقم الجلوس والأسم رباعيًا للطالب، ثم الضغط علي معرفة النتائج للطلاب . على

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الدخول على الصفحة الرسمية لنتائج الشهادات العامة الليبية هنا

الدخول على

تحديد الشهادة المرغوب معرفة نتائجها عبر الموقع.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ليتم عرض النتيجة للطلاب .