نجل مرسي يرثي أخاه بطريقة محزنة

رثى نجل مرسي الثاني وفاة أخاه الأصغر عبد الله بطريقة محزنة عبر تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال أحمد مرسي: "ألا ليت الزمان يعود يوما لأرى أبي و أخي، ألا ليت الزمان يعود يوما لأقبل يدي أبي وجبين أخي، ألا ليت الزمان يعود يوما لأحتضن أبي، ألا ليت الزمان يعود يوما لأخبر أخي عن تفاصيل يومي".

وتابع: "ألا ليت الزمان يعود يوما لأخبرهما بحبي وعشقي لهما، سيعود يقينا في مستقر رحمة الجبار المنتقم ملك الملوك".

وفي تغريدة أخرى، نشر أحمد مرسي دعاء على من أوقع الظلم عليهم، مغردا: "اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، ومن نفذ وأيد ولف لفيفهم وكرر وتناقل وأشاع ظلمهم".

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وتابع: "رب السماوات السبع والأراضين، تجبروا علينا فعاملهم بما هم أهلٌ له، ولا تأخذك بهم رحمةً، رب العرش العظيم أنت حسيبنا ونعم الوكيل فاحفظ لنا الحقوق، وردها إلينا متى ترى وكيف ترى فأنت الجبار القادر".

وكان أحمد مرسي، وعبر تصريحات خاصة لـ"موقع عربي21"، استنكر ما وصفها بحملة التشويه التي يتعرض لها شقيقه الأصغر عبدالله، الذي توفي على إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وقال إن "حملة التشويه والافتراءات والأكاذيب تلك تُعد أمرا طبيعيا ومتوقعا من هذا النظام وإعلامه؛ فهم طوال سبعة أعوام كاملة لم ينطقوا بكلمة واحدة صادقة أو طيبة بحق الرئيس الشهيد أو أسرته"، مضيفا أن "هذا عهدنا بهم دائما، ولا نتوقع غير ذلك منهم".