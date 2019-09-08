المصرية سوسن بدر تعلق على إطلالتها الجديدة

ظهرت الممثلة المصرية سوسن بدر، مؤخراً في برنامج صاحبة السعادة مع المذيعة إسعاد يونس على قناة سي بي سي، بإطلالة جديدة وجريئة شعرها باللون الرمادي و القصير.

وأوضحت في مداخلة هاتفية، أنها أرادت أن توصل رسالة للجمهور، بأن الحقيقة أفضل واقصر سبل الوصول للآخر، مضيفاً " أنا عايزة كل الناس تتقبلني زي ما أنا، من 20 سنة كنت بحب واحترم شكلي.. والنهاردة بردو حابة ده".

و تابعت أنها أرادت أن يكون هناك توافق وتناسق بين شكلها وطبيعتها، لأن كل مرحلة عمرية تكون لها ملامحها التي لا تقف عند حد الشكل فقط، بل هناك ملامح الروح أيضًا.

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وخلال سؤالها مدى تقبل النساء لصورة المرأة بالشعر الرمادي عند تقدم بالسن، قالت :" أن نساء كثيرات لا يملكن الشجاعة لفعل ذلك، موضحة أنه أيضًا لم يكن قرار سهلاً، قائلة: "أنا ما اخدتش القرار ده ونفذته في يوم وليلة.. ده أخد أكتر من سنة.. ممكن يكونوا خايفين الموروث الشعبي إنه لو شكلي اتغير وبان عليا السن ممكن جوزي ينصرف عني وهكذا.

وعن رأيها في الألقاب التي أصبحت تطلق عليها كـ"الهاربة من المتحف" و"نفرتيتي العصر"، قالت: إن ملامحها لم تحصرها في أنواع معينة من الأدوار أبدًا على مدار تاريخها الفني، قائلة: "بحب ملامحي الشرقية.. وكنت حريصة عليها طول عمري وعلى ألوان شعري الأسود.. يمكن مرة واحدة في عمري صبغت شعري للون أشقر وغيرته مقدرتش أبص في المراية"، وفقاً لموقع الفن.

يذكر أنها قررت تغيير مظهرها، والظهور بشعر أبيض، ‏بسبب ارتياحها للتجربة في أكثر من مناسبة، لأنها ترى أنه يناسب عمرها وأقرب ‏لحقيقة شخصيتها.