شاهد: السعودية تحقق في حادثة ضرب شاب لموظفة فندقية

فتحت السلطات السعودية تحقيقاً حول حادثة وقعت أمس السبت، في أحد الفنادق السعودية حيث اعتدى شاب نزيل بالضرب على موظفة الفندق.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي شابا يعتدي بالضرب على فتاة تعمل في أحد الفنادق.

وشهد لوبي فندق بمحافظة صبيا، يوم الجمعة، عراكا بالأيدي بين موظفة الاستقبال وأحد النزلاء، وذلك بعد سباب وألفاظ ضد الموظفة.

وقالت الموظفة في تصريح لـ "سبق": "في مساء يوم الجمعة، دخل أحد المواطنين للفندق وطلب استئجار غرفة فندقية، وطلب مني الصعود للغرفة معه لينظر إليها قبل الاستئجار".

وأضافت أنها رفضت طلبه لعدم وجود عامل الفندق في ذلك الوقت، وطلبت منه الانتظار ففاجأها بعبارات وقحة وسب أهلها، ما دفعها لسكب كوب القهوة عليه، وعلى الفور قام بضربها.

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ووفقاً لروسيا اليوم، تحفظت الشرطة السعودية على الشاب الذي اعتدى على الموظفة وما زالت تحقق في الواقعة.