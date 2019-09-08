رابط التقديم على وظائف الأمن العام للنساء برتبة جندي- أبشر توظيف 1441

أعلنت المديرية العامة للأمن العام بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية اليوم الاحد، التقديم على وظائف الأمن العام للنساء برتبة جندي ضمن الوظائف العسكرية، لتعيين في مناطق بالمملكة مكة المكرمة – المدينة المنورة.

ونوهت الوزارة الداخلية أن التسجيل بدءاً اليوم الأحد الموافق 9-1-1441 هـ الساعة العاشرة صباحاً وحتى يوم الأربعاء القادم الموافق 12 محرم الساعة ال10 صباحاً وذلك من خلال رابط منصة أبشر توظيف.

التقديم على وظائف الأمن العام للنساء برتبة جندي من خلال رابط منصة أبشر أضغط هنا

وبينت وزارة الداخلية أن التقديم على وظائف الأمن العام للنساء برتبة جندي ضمن الشروط التالية :-

يشترط الجنسية السعودية ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء الخدمة خارج المملكة.

على المتقدمة أن تكون حاصلة على مؤهل الثانوية العامة وما يعادلها والأفضلية للمؤهل الأعلى.

في حال إن كان المؤهل من خارج المملكة لابد من شهادة معتمدة عمل معادلة من وزارة التعليم.

يجب توضيح المعدل التراكمي للثانوية العامة وشهادة المؤهل.

يشترط حسن السير والسلوك والسمعة وعدم تواجدها في أي من السجون أو يكون قد صدر حكم في حقها من قبل.

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لا يقل السن عن 25 سنة ولا يزيد عن 35 عام.

لا يقل طول المتقدمة عن 160 سم ولابد أن تكون متناسقة جسمانياً.

لا تكون موظفة في أي وظيفة حكومية أو خاضعة للنظام العسكري، أو تكون قد أنهيت خدمتها من إحدى المراكز العسكرية من قبل.

اجتياز الاختبار الطبي والمقابلة الشخصية

أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

يجب ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

وفي وقت سابق، شهدت السعودية انفتاح كبير عقب عدة قرارات اتخذتها المملكة لصالح حياة السيدات السعوديات، ولعل أبرزها قيادة السيارات ودخول الملاعب وتخصيص أماكن للتدخين.

ولم تقف قرارات السلطات السعودية عند هذا الحد، حيث أعلنت الأخيرة عن فتح باب الترشح أمام النساء السعوديات للعمل كجنديات في إدارة الجوازات بالمطارات والمنافذ البرية.