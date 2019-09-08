فيديو للفنان حكيم يثير غضب نقابة الموسيقيين

استنكرت نقابة الموسيقيين في مصر، مقطع فيديو قصيرنشره المطرب الشعبي حكيم عبر حسابه الشخصي على منصة الإنستغرام، ويوضح فيه تفاصيل تعرضه لحادث سير في طريق السويس الصحراوي وإنقلاب سيارته.

وأكد المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية طارق مرتضى، أن النقابة تعلن ازدراءها مما فعله حكيم، لأنه نفي تعرضه لحادث، وبعد ذلك خرج في مقطع فيديو ليوضح أن سيارته كانت تسير بجانبه هي التي اصطدمت وانقلبت، وقام بتصويرها ليختلط الأمر على الجمهور.

أوضحت النقابة، أن الفنان خكيم يقوم بمحاولة افتعل موجة إعلامية ضاربة بمشاعر محبيه وجماهيره فيعرض الحائط.

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وقال حكيم خلال ظهوره في الفيديو:" قدر الله وما شاء فعل الحمدلله على كل حال، على فكرة ماكنتش أعرف أنكم بتحبوني كده أنا كمان بحبكم قوي والله.. الحمد لله"، وفقاً لموقع إرم نيوز.

يذكر أن حكيم قد طرح خلال يونيو الماضي أغنية حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية "متجمعين"، وتم تقديمها بثلاث لغات (العربية – الإنجليزية – الفرنسية) وغنى المطرب حكيم الجزء العربي بها، أما الجزء الإنجليزي كان للفنان النيجيري فيمي كوتيه.