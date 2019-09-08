شاهد: رقص قصي خولي مع سارية السواس يشعل مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو للفنان السوري قصي خولي من أجواء إحدى السهرات الفنية التي كانت تحييها النجمة سارية السواس، حيث ظهر خلالها قصي وهو يراقص مواطنته، و بدت على وجهه علامات السعادة والاستمتاع بالأجواء ال حماس ية التي طغت على الحفل بعدما أشعلته الفنانة السورية بأغنياتها الشعبية التراثية .

لاقى الفيديو الفنان السوري تفاعلاً كبيراً من قبل محبيّه الذين انطلقوا معلقين بإيجابية على الفيديو المسرب، بينما اتجه بعض النشطاء للمقارنة بين شكله فيما مضى وفي الوقت الحالي حيث جاءت أغلب الآراء بأن ملامحه لم تتغير بتاتاً .

يذكر أن قصي خولي سيتنافس خلال موسم دراما رمضان 2020 من خلال مسلسل درامي من إنتاج شركة الصبّاح إخوان حيث ستشاركه بطولة العمل الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم .

شارك كضيف شرف في مسلسل دنيا عام 1999، وفي مسلسل الفصول الأربعة ثم مسلسل ليل المسافرين. كما شارك في أهل الغرام وبقعة ضوء وحكم العدالة وهم من الأعمال التي تعتمد على البطولة الجماعية بحيث يكون كل ممثل ضيف إحدى الحلقات.