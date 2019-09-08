صحفية بريطانية تهاجم ميغان ماركل زوجة الأمير

هاجمت مذيعة بريطانية، ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري، على تصرفاتها واتهمتها بالنفاق أمام الناس، وتوعظهم دائما للحفاظ على البيئة وفي الوقت نفسه تستقل طائرات خاصة.

وظهرت المذيعة كاتي هوبكنز على برنامج يعرض على القناة التاسعة للتلفزيون البريطاني، مطالبة ميغان ماركل الابتعاد عن العائلة الملكية لانها لا تليق بهم، ومضيفةً أن البريطانيين سئموا من نفاقها التي توعظ دائما وبنفس الوقت هي لا تفعل ماتقوله.

ووجهت انتقادات لها عندما أخذ الزوجان 4 طائرات خاصة الشهر الماضي، أثناء سفرهما الى مدينتي إيبيزا ونيس، ذلك لقصاء العطلة مع ابنهم أرشي، مشيراً أن ميغان تطالب دائما الجميع بالحفاظ على خصوصياتها وتقوم هي بنشر تفاصيل حياتها بشكل مستمر على وسائل التواصل الاجتماعي.

تابعت كاتي، وحول ارتداء أزياء ميغان، قالت: لا تجيد اختيار ماترتديه بسبب ظهورها مؤخراً بفستان كتف واحد، ودائما ترتدي ملابس سيئة بحثاً عن التوهج والشهر ليس أكثر، وحيث انتقدت الأمير هاري وقالت إنه كان شخصًا مثيرًا للاهتمام ولكنه الآن يشبه والدة زوجها وهي ميتة.

Advertisements

واضافت أن كل ما أرادته ميغان هو الحصول على حبيب من المشاهير كالأمير هاري؛ لأنها شخصٌ غير مهم على الإطلاق، وأنها حققت مبتغاها ولكنها لا تزال إنسانة منافقة، وفقاً لموقع فوشيا.

من جهة آخرى، هاجم المتابعون وجمهور ميغان والأمير هاري، تعليقات المذيعة البريطانية هوبكنز ووصفوها بالشريرة والمثيرة للاشمئزاز، وأثار مقطع فيديو انتقادت الكثير على منصات التواصل الاجتماعي، وأظهرو تعاطفهم مع ميغان، مؤكدين أن وجهة نظرها لا تمثل البريطانيين.