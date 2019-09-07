شاهد: وفاة والدة السيسي تشعل مواقع التواصل بسبب افتتاح قناة السويس الجديدة

ظهر رجل الأعمال المصري محمد علي، في مقطع فيديو جديد كشف من خلاله العديد من المعلومات المتعلقة بعمله السابق مع الجيش المصري، وتحديدا بشأن مقبرة والدة السيسي.

وقال علي في فيديو جديد: "تلقيت اتصالا من اللواء خالد عرابي مدير إدارة المشروعات بالقوات المسلحة لتحضير مدخل مقبرة والدة السيسي ليقوم بدفنها بعد حفل افتتاح قناة السويس، وتكلفت العملية أكثر من مليوني جنيه من دون أن أحصل على ما يقرب من نصف هذا المبلغ".

وأوضح المقاول علي، أن "النظام عرض حل المشكلة وسداد مستحقاتي بالإضافة إلى الأرباح، مقابل قيامي بالاعتذار عن مقاطع الفيديو التي بثت قبل ذلك، ولو كان هدفي الحصول على أموالي فقط كنت سأوافق على هذا العرض".

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وأضاف علي: "النظام سمح لي بمغادرة مصر لأنني تنازلت عن أموالي كما أراد. وتوقعت أن يحاولوا الحصول على بقية أملاكي بعدما أبديت رغبتي في عدم استكمال العمل مع الجيش".

وأردف قائلا: "سأضطر لبث عدد كبير من الفيديوهات خلال الفترة القادمة بسبب كثرة التهديدات الموجهة لي"، مشيرا "هناك عدد كبير من ضباط الجيش غاضبون من السيسي بسبب كثرة عدد القتلى من القوات المسلحة".

وختم رجل الاعمال المصري قوله: "السيسي أنشأ تفريعة لقناة السويس رغم عدم وجود حاجة لها ورغم عدم وجود عدد كبير من السفن التي تحتاج لإنشاء تفريعة أخرى".