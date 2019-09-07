شاهد: فيديو عبدالله مرسي يثير جدلا واسعا في مصر

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، فيديو لـ عبدالله مرسي الابن الأصغر للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي والذي وافته المنية منذ عدة أيام.

ويظهر في الفيديو عبدالله مرسي أثناء حضوره محاكمة شقيقه الأكبر "أسامة مرسي" ويحمل طفلًا صغيرًا ابن أخيه أسامة، ويحاول أن يرفعه إلى أعلى كي يرى شقيقه طفله، وفي لقطة أخرى وهو يحتضن شقيقه المحبوس، ويسلم عليه بشدة وهو حزين لسجن أخيه، على أصوات قصيدة أغنية حزينة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الفيديو وعبروا عن حزنهم وبكائهم على فراق الإبن الأصغر للرئيس الراحل، داعين له بالرحمة ولوالدته بالصبر والسلوان، حيث توفي عبد الله محمد مرسي، نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، عن عمر يناهز 26 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة.

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وفي وقت سابق، ذكرت تقارير اخبارية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقربة من جماعة الإخوان المسلمين، أنه توفي إثر إصابته بأزمة قلبية في مستشفى خاص بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة المصرية.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأنه كان يقود سيارته قبل أن يعاني من تشنجات عصبية وأزمة قلبية مفاجئة، وفشلت محاولات الأطباء بعدها في إنقاذه.