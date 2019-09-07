هل يجوز تربية الكلاب في البيوت؟

انتَشَر في الوقت الحاضر عند شريحةٍ كبيرة من المجتمع ما يُعرف باقتناء الحَيوانات ومن ضمنِها الكلاب داخل البيوت والأفنية، فما حُكم الشّرع في ذلك؟

كشف الباحث في الفقه المقارن، الشيخ سعد بن عبد الله السبر، عن حكم تربية الكلاب.

وورد سؤال إلى برنامج “يستفتونك”، المذاع على قناة الرسالة، قال فيه السائل: “هل يجوز تربية الكلاب؟”.

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وأجاب الشيخ السبر قائلا: “النبي صلى الله عليه وسلم أباح تربية الكلاب من أجل الصيد والحراسة، وأما تربيتها من أجل شيء غير ذلك فلا يجوز”.

وأضاف “قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: من اقتنى كلبًا إلا كلب صيدٍ أو ماشية أو زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، ولذا على الشخص أن يحذر من اتخاذ الكلاب لغير الصيد والحراسة”.