شاهد: طليقة جوني ديب تطفئ في وجهه سيجارة

اتهم النجم العالمي جوني ديب طليقته عارضة الأزياء أمبر هيرد بإطفاء سيجار في وجهه وجرحه بواسطة زجاجة، أثناء تواجدهما في أستراليا عام 2015.

وكان جوني ديب قد نشر صورة له مؤخرًا وهو يرقد في أحد المستشفيات، ما تسبب بموجة تكهنات، قبل أن يعلن النجم أن الصورة قديمة وتعود للجروح التي تسببت بها طليقته.

واشار المحامي الخاص بطليقة النجم العالمي رد على هذا الادعاء قائلا : إن ما يدعيه جوني ليس له اساس من الصحة والصورة التي يتحدث عنها اثناء تواجده فى المستشفى ليست دليلا على شيء".

وبحسب وسائل إعلام فإن الفنان العالمي ديب متهم بسوء معاملة زوجته السابقة وضربها، لكنه هذه المرة اختار هو توجيه اتهامات لها.

جوني ديب هو ممثل ومنتج سينمائي أمريكي عالمي. رُشّح لجوائز الأكاديمية، يعرف بحبه لتأدية الأدوار الغريبة، ويعتبر واحد من أفضل الممثلين في تاريخ السينما.