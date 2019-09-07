تردد قناة الاردن اليوم 2019 الجديد على نايل سات

تردد قناة الاردن اليوم - ناقشت صحف عربية وأردنية أزمة المعلمين بعد الدعوةِ التي أطلقتها نقابة المعلمين لوقفةٍ احتجاجية الأحد في إطارِ مطالبهم بتحسين الظروف المعيشية لهم، بعلاوة قدرها 50 بالمائة على الراتب الأساسي.

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ورأى كتاب أنه آن الأوان لتصحيح أوضاع المعلمين في الأردن في حين رأى آخرون أن ثقافة الاعتصام لا تتناسب مع ظروف البلاد.

من جهته، قال الناشط محمد العرسان لقناة الأردن اليوم: "يشابه المشهد السياسي في الأردن اليوم المشهد في عام 2018 عندما تصدرت النقابات المهنية جماهير غاضبة من القرارات الاقتصادية للحكومة".

وأضاف: "الحكومة الأردنية التي أغلقت شوارع حيوية في العاصمة عمان، الخميس الماضي، وأصرت على موقفها في منع اعتصام المعلمين أمام مقر الحكومة، يراه محللون بأنه يأتي تخوفاً من إعادة صناعة مشهد الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالحكومة السابقة، وخوفا من انتقال عدوى الاحتجاجات لقطاعات أخرى". (تردد قناة الاردن اليوم مرفق أدناه)

وقال الناشط باسم الطويسي: "حان الوقت لإحداث اختراقاتٍ حقيقية في ملف أوضاع المعلمين، فالجميع يتفق أن حالة المعلمين في الأردن لا يمكن أن تستمر بهذه الأوضاع، والكل يتفق أن مفتاح حل مشاكل التعليم والارتقاء بالأداء وتحقيق الجودة وإنقاذ العملية التعليمية بيد المعلمين".