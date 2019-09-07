مشاهدة قناة ابوظبي الرياضية 4 بث مباشر

تعرض قناة ابوظبي الرياضية 4 بث مباشر، مباراة الأهلي السعودي مساء اليوم، ضد فريق ضمك على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل، في مباراة تجريبية بين الفريقين استغلالا لفترة التوقف الحالية للمنافسات المحلية.

من جهته، باشر الكرواتي برانكو مدرب الأهلي إشرافه الفني على تدريبات اللاعبين مساء أمس الجمعة بعد وصوله فجرا من الصين وفراغه من حضور اجتماعات مدربي النخبة لكرة القدم في القارة الآسيوية بعد أن أشرف مساعده على عودة التدريبات اليومين الماضيين عقب عودة اللاعبين من الإجازة الأربعاء الماضي.

وحرص برانكو على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق الحصة التدريبية، وشدد على أهمية استثمار فترة التوقف الحالية للمنافسات المحلية، والتي تستمر لمدة 12 يوما لخوض المنتخب السعودي الأول مواجهة اليمن ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

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وسيقف برانكو على جاهزية جميع العناصر من خلال خوض المباراة التجريبية مساء اليوم أمام ضمك، في حين يفتقد الأهلي لـ14 لاعبا من قائمته دفعة واحدة لارتباطهم مع منتخبات بلادهم ضمن أيام الفيفا.

وتشهد المباراة الظهور الأول للاعب لوكاس ليما الظهير الأيسر البرازيلي المنضم حديثا لصفوف الفريق قادما من نانت الفرنسي، وعدد آخر من النجوم.

وسمح الجهازان الفني والإداري لفريق الأهلي بدخول الجماهير الأهلاوية للمباراة التجريبية ومشاهدتها من المدرجات بالمجان وخصصت أماكن للعوائل.