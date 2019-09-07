تراند اليوم : فضيحة جنسية تلاحق نجم ريال مدريد السابق كريستوف ميتسيلدر

كشفت وسائل إعلام أن السلطات الألمانية تشتبه بقيام نجم نادي ريال مدريد السابق كريستوف ميتسيلدر بنشر صور إباحية للأطفال، ما دفعها إلى القيام بتفتيش منزله ومصادرة حاسوبه الشخصي.

وأوقف المحققون كريستوف ميتسيلدر في مدرسة هينيف الرياضية، حيث كان يكمل دورة تدريبية، وصادر المحققون هاتفه الخلوي ومن ثم رافقوه إلى منزله في مدينة دوسيلدورف، حيث جرى تفتيشه.

من جهتها، قالت متحدثة باسم المدعي العام في هامبورغ لصحيفة « بيلد » إن السلطات تشتبه في « ألماني يبلغ من العمر 38 عاماً » بأنه نشر صور إباحية للأطفال.

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ووفقاً لتقارير إعلامية فإن المدعي العام في هامبورغ تلقى معلومات بشأن هذه الاتهامات من سيدة ألمانية كانت على علاقة باللاعب لأكثر من عام.

وبحسب موقع « أن تي في » الألماني فقد قدمت السيدة 15 صورة إباحية للأطفال، قائلة إن ميتسيلدر كان قد أرسلها إليها عبر برنامج الدردشة واتسآب.

الجدير بالذكر أن المدافع الألماني الدولي كريستوف ميتسيلدر لعب بقميص بروسيا دورتموند وفاز معه بلقب الدوري الألماني « بوندسليغا » عام 2002، كما لعب مع ريال مدريد وفاز بلقب الليغا الإسبانية عام 2008.