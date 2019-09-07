شاهد: الفنانة منة عرفة تكشف عن تعرضها للتحرش في رمضان

كشفت الفنانة المصرية منة عرفة تفاصيل تعرضها لـ التحرش في شهر رمضان، وذلك استضافتها على برنامج "أنتِ الأقوى" الذي تقدمه الإعلامية دعاء صلاح ويبث عبر قناة المحور الفضائية المصرية .

وقالت الفنانة عرفة: ”خرجت في رمضان برفقة شقيقتي لشراء بعض المستلزمات وأثناء سيرنا في الشارع فوجئنا بشابين، أحدهما وجه لفظاً سيئاً لشقيقتها مما دفعني للتدخل والدفاع عن شقيقتي، خاصة وأننا كنا نرتدي ملابس محتشمة وغير ملفتة”.

وأضافت منة عرفة: "بدأت بتأديبه بصوتٍ عالٍ، مما جعل الناس تتجمع من حولنا وإبعاده عني حيث أنه هاجمني وكدت أتعرض للضرب، لأن المتحرش لم يتعرف عليها حينها لافتة إلى أنها لم تكن تضع المكياج، إلا أنها تفاجأت بردود أفعال الناس الذين بدأوا بلومها لأنها توقفت وردت على الشاب.

وتابعت: "تعرضت للتوبيخ من شقيقتي أيضاً بسبب رد فعل الناس الذي لم يكن في صالحي لمجرد أنني فتاة والتي لفتت نظري بالقول أننا لسنا في أوروبا وهنا لا أحد سيأتي لنا بحقنا".

Advertisements

وحول التصرف الذي ستقدم عليه في حال تعرضها لمثل هذا الموقف مجدداً (التحرش)، أكدت أنها ستطلب المساعدة وتتوجه للشرطة لينال عقابه بالقانون، حيث أنها ستحمي نفسها من الخطر الذي تعرضت له في وقت سابق .

و بدأت الفنانة منة عرفة التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل (السندريلا) مع المخرج سمير سيف في عام 2005، وشاركت بعدها في العديد من الأعمال السينمائية، منها: مطب صناعي، حلم العمر، البيه رومانسي، آخر كلام.