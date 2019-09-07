شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي في المغرب

نشرت وزارة التربية الوطنية في المغرب، اليوم السبت، شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي، وذلك بعد أيام قليلة على بدء العام الدراسي الجديد.

من جهته، أفاد مقرر وزير التربية الوطنية بشأن تنظيم السنة الدراسية للموسم الدراسي المقبل 2019/2020 أن الموسم الدراسي سينطلق بشكل فعلي يوم الخميس 5 شتنبر المقبل .

وحسب مصادر مطلعة، فإن أطر وموظفو الإدارة التربوية سيلتحقون بعملهم يوم الثلاثاء 3 شتنبر 2019، إلى جانب هيئات التفتيش والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية وهيئات التوجيه والتخطيط التربوي وهيئة التدبير التربوي والإداري والأطر الإدارية المشتركة، بجميع درجاتهم فيما ستلتحق هيئة التدريس بالعمل يوم الأربعاء 4 شتنبر 2019 لتوقيع محاضر الالتحاق.

وتخصص الفترة الزوالية من نفس اليوم لتوفير شروط ضمان انطلاقة الدراسة بالمؤسسات التعليمية، واتمام العمليات التقنية المرتبطة بالدخول المدرسي، حسب المقرر الوزاري.