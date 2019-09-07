مشاهدة جميع فيديوهات محمد علي عن السيسي - اخر فيديو جديد

طُرحت تساؤلات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فيديوهات مقاول الإنشاءات محمد علي، والتي اتهم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار قادة الجيش بالفساد وإهدار مليارات الجنيهات.

وأكد محمد علي أن القوات المسلحة تنفق مبالغ طائلة على منشآت لا تعود بأي نفع على المواطن المصري العادي، ومنها على سبيل المثال بناء فنادق وبيوت للرئيس السيسي وأسرته في عمليات تفتقر للشفافية والرقابة.

ويقول إنه عمل، على مدى 15 عاما، كمقاول إنشاءات في مشروعات يمولها الجيش. وأضاف أنه اضطر لترك البلاد والإقامة في إسبانيا لأن الجيش لم يسدد له مستحقات مالية بأكثر من عشرة ملايين دولار، على حد قوله.

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ولم يقدم المقاول المصري أي وثائق تثبت صحة كلامه، قائلا إنه لم يكن يستطيع أن يتحدث عن كل هذه الأمور أثناء وجوده داخل مصر لأنه كان سيتعرض إما للسجن أو القتل على، حد وصفه.

بدورها، استضافت إحدى القنوات المصرية والده الذي نفى وتبرأ من ادعاءات إبنه واعتذر للرئيس المصري، مؤكدا أن كل ما حققته أسرته من ثروة جاء من خلال تعاملات شركته مع الجيش على مدى سنوات.

وأشعلت تصريحات علي منصات التواصل الاجتماعي، فالبعض يراه رجلا شجاعا كشف الغطاء عن نماذج من الفساد لم يجرؤ غيره على الحديث عنها من قبل، بينما يعتبره البعض الآخر متجنيا ومدعيا ومشاركا في الفساد.