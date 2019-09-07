شاهد الفنان المصري سمير غانم يظهر في رسم ليتواني غريب

لم يكن يعلم الفنان ليتواني الجنسية أن عمله الفني سيجسد شخصية فنان مصري شهير كسمير غانم وهو أول عمل فني يقوم به لكنه عبر عن سعادته لهذا الوصف.

ونشر حساب "Dribbble"، الذي يساعد الفنانين على مشاركة مشاريعهم، رسما يعود للفنان الليتواني، روكاس إليوناس، على حسابه تويتر.

وعلق الفنان الليتاوني على تصميمه بأن "هذا العمل هو أول تجربة له مع الألوان"، متمنيا أن ينال إعجاب متابعيه.

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وأجمع غالبية المعلقين على أن الرسم يشبه الفنان المصري سمير غانم، إلى حد كبير، وانهالت التغريدات التي تحمل طابع الفكاهة عليه.

ووفقاًلموقع عربي 21، رحب الفنان إليوناس بالتعليقات قائلا: " أعتقد أن كل بلد لديها رجل مشهور يشبه تصميمي"، وعبر عن سعادته لاستمتاعهم بهذا العمل، خاصة أنهم وجدوه مشابهاً لشخصيات من الواقع.