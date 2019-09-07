يوسف الخال يرد على منتقدي أوضاع لبنان

رد الممثل اللبناني يوسف الخال، على منتقدي الوضع في دولة لبنان، عبر حسابه الشخصي على منصة تويتر، مطالباً كل شخص لم يعجبه لبنان يغادر منها ، مؤكداً أن الاوضاع تتحسن إلى الأفضل.

ونشر يوسف الخال تغريدة له قائلاً :" اللي مش عاجبه لبنان يفلّ منّه، ومن جباله ومن بحره ومن زبالته ومن فنّه ومن شاشاته.. نحن فينيقيين لبنانيين أصلاً ومبسوطين فيه، ورح يتحسن شوي شوي إذا اللي متلنا بقيوا فيه."، وفقاً لموقع lbc

يذكر أن اللبناني، علق مؤخراً على خطاب أمين العام لحزب الله، كاتبا : " #ينضبوا، ولاقى تفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.