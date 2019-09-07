شاهد تقديم سيارة مكافأة لمواطن لم يرتكب مخالفات مرورية

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، عن فوز مواطن في جائزة نظام النقاط البيضاء الذي أعلنت عنه مؤخراً، وذلك لعدم ارتكابه أي مخالفة مرورية، وإلتزامه الشديد بأنظمة السير والقوانين المرورية.

ونشرت شرطة دبي عبر حسابها الشخصي على منصة تويتر، مقطع فيديو أثناء تسليم سيارة هديةً للمواطن زيد الزبيدي في منطقة البرشاء، لفوزه في جائزة النقاط البيضاء، وإلتزامه بقوانين السير والمرور وعدم وجود أي مخالفة مرورية له.

وبارك مساعد القائد العام لشؤون العمليات في الشرطة محمد سيف الزفين، إلى الزبيدي فوزه بالسيارة، وأثنى على حرصه على الالتزام بقوانين السير والمرور، وهو ما ظهر في عدم ارتكابه أي مخالفات مرورية.

وأكد اللواء أنّ نظام "النقاط البيضاء" المروري، تهدف إلى تشجيع السائقين على القيادة الملتزمة والآمنة، والالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية والحرص على عدم إيجاد مخالفة القانون بغية الوصول إلى أعلى مستوى لللسلامة المرورية وإيجاد مجتمع آمن مروريا، وخاليا من حوادث السير والمخالفات، وفقاً لموقع لبنان 24

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ومن جهته أعرب الفائز الزبيدي، عن سعادته بفوزه بالسيارة ضمن نظام النقاط البيضاء، مؤكداً حرصه على التزام بالقواعد السير والمرور منذ حصوله على رخصة القيادة، حيث لم يرتكب مخالفة منذ سنوات.