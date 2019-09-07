شاهد: دولة خليجية تفتتح أضخم منتزه سياحي للغوص

افتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين، زايد الزيداني، أمس الجمعة، أضخم منتزه للغوض في العالم، سعياً لزيادة عدد السياح الوافدين إلى البلاد، وتم الإعلان رسمياً عن ذلك بعد النجاح بغمر طائرة بوينج 747 في قاع البحر.

ووفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، إن هذا الإعلان يأتي بعد أن تم مؤخرا "الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع المتمثلة بغمر طائرة بوينج 747 في قاع البحر بنجاح في محطتها الأخيرة بعمق يتراوح بين 20 إلى 22 مترًا، وتثبيتها في وسط المنتزه الذي يمتد على مساحة 100 ألف متر مربع في شمال مياه البحرين، وقيام مراكز الغوص المسجلة في مملكة البحرين باختبار تجربة رحلة الغوص إلى هيكل الطائرة وفحصه للتأكد من مطابقته لمعايير الأمن والسلامة واستيفاء الاشتراطات بما يتيح تجربة مميزة وآمنة لمرتاديه".

وقال الزيان: "مشروع منتزه الغوص في البحرين والذي أعلن إطلاقه الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة يعُد أكبر منتزه للغوص في العالم، ويهدف إلى خلق المزيد من وسائل الجذب السياحي وهو ضمن استراتيجية هيئة البحرين للسياحة لتطوير المنتج السياحي من خلال استغلال البحار والشواطئ والجزر المحيطة في مملكة البحرين"، وفق CNN العربية.

وأكد بأن افتتاح منتزه سياحي للغوص في البحرين، يتميز بمستواه العالمي، بداية من اختيار الموقع بالتوافق مع أعلى معايير حماية البيئة البحرية، وباستشارة شركات الغوص في البحرين، للحفاظ على سلامة الغواصين مع تحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة على حياة السياح.