شاهد: راغب يعلق على مشاركته مع أحلام في ذا فويس

علق الفنان اللبناني راغب علامة، على مشاركته في لجنة تحكيم برنامج ذا فويس في موسمه الجديد مع الإماراتية أحلام، وقال " وافقت سريعا على المشاركة في البرنامج ولم أتردد لوجود أحلام فإن خلافاتنا ليست شخصية."

أكد راغب علامة خلال لقاء له في برنامج تريندينغ، أن الخلافات بينه وبين الإماراتية أحلام، لم تكن شخصية، والاعلام بالغ جداً في هذا الأمر، بل كان الخلاف في نطاق العمل بسبب آراء كل واحد منهما في المتسابقين، وعلى مستوى الشخصي علاقتنا جيدة.

وكشف أن احلام نفدت فيه مقلباً من دون أن يكشف تفاصيله، وتوعد أن يرد المقلب لها وقال ممازحاً " أنا راغب علام والأجر على الله".

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ومن جهتها ترى أحلام أنه لن يحدث خلافات بينها وبين راغب علامة لأن كل واحد منهما لديه فريق يعمل عليه، لكن قد يحدث بعض المناوشات في فترة تكوين واختيار الفريق، وفقاً لموقع لبنان 24.

يذكر أن برنامج ذا فويس، بدأ تصويره في شهر يوليو، بعد الانتهاء من التحضيرات واختيار لجنة التحكيم، وشهد عدة تغييرات، حيث اعتذرت اليسا عن مشاركتها، وانضم راغب علامة الى جانب احلام وعاصي الحلاني ومحمد حماقي، ولأول مرة سيتم تصوير الحلقات في السعودية، بعدما تم تصوير المواسم الماضية في لبنان.