تراند اليوم : عريس عنتيل لدية قوى خارقة ليلة الدخلة فض بكارة زوجته وصديقتيها

عريس عنتيل لدية قوى خارقة ليلة الدخلة فض بكارة زوجته وصديقتيها

كل مشكلة هذا العنتيل انة لايتشبع جنسيا ابدا ولدية المقدرة على ان يعاشر الكثير من النساء بدون كلل ولا ملل.

كان يعيش باحدى المحافظات وتم طرده من هناك لانه تورط فى مشكلات جنسية مع نساء وفتيات بالجملة .

وعندما استقر باحدى المحافظات الاخرى كانت له تجارب مع زوجات سابقة لم ولن يتحملوة من قوته الخارقة فى الجنس.

وتزوج من احدى الفتيات الجميلات وكانت هى الاخرى لا تعلم شىء عنه وعنه قوته الخارقة ولكنها برغم ذلك طلبت من صديقتيها البقاء معها فى شقتها فى تلك الليلة.

وكانت واحدة منهما من صديقتيها قد تزوجت من قبل ولم تستمر فى زواجها فهى فى حكم ” المطلقة” وصديقتها الثانية مازالت بنت بنوت .

وفى ليلة الدخلة تلك الليلة الحاسمة بالنسبة لكل فتاة ىوصلت العروس الى شقتها ودخلت صديقتيها معها وباقى الصديقات ولكن بعد ان اخذوا الصور التذكارية مع العروس بشقتها وشربوا الشربات واكلوا الشوكلاته ورقصوا وفرحوا ومزحوا معها انصرفوا جميعا ماعدا صديقتيها

ودخلت العروس مع عريسها لغرفة النوم وبقيت صديقتيها بالمطبخ يجهزون الطعام ويقومون ببعض الامور بالشقة

Advertisements

ولكنهم كانوا يستمعون الى صرخات قوية من صديقتهم .. فراحوا ينزعجون لهذا الشىء .

ويبدو ان صديقتهم لاتتحمل كل هذه القوة حتى بعد ان دخل بها وفض بكارتها وصلت الى حالة من الاغماء فدخلت صديقتها تعطيها بعض المشروبات وخرج هو للغرفة الثانية وكانت بها صديقتها الاخرى فانقض عليها كالوحش وافقدها عذريتها ,.

وعندما حاول ان يفتك بالثالثة كانت قد فرت هاربة من الشقة ونجت من ذلك العنتيل

عريس عنتيل لم يصبر على غشاء العفة في ليلة الحنة و النتيجة…

ليلة الدخلة : كيف كانوا يهيئون العريس والعروس قبلها بشهر ويشرحون لهم التفاصيل