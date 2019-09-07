إليسا ترد على منتقديها بعد زيادة وزنها

ردت اللبنانية إليسا، عبر حسابها الشخصي على منصة التويتر، على الانتقادات التي تلقتها عقب تداول منصات التوصل الاجتماعي لصورةً لها مع النجم اللبناني فارس كرم، تظهر فيها ببطن منتفخ.

تعرضت إليسا على منصات المواقع الاجتماعي الى حملة تنمر وانتقادات، عقب ظهورها على متن طائرة برفقة فارس كرم، وتظهر فيها ببطن منتفخ ووزن زائد عما سبق.

وعلقت في تغريدة قصيرة قائلة :" إلى كل الحاقدين موتو بغيظكم"، ولاقت هذه التغريدة تفاعل كبير من متابعي وجمهورها الكبير على التويتر، مضيفةً أن لا شي يمكن أن يضايقها في وجود جمهورها وحبهم الكبير لها، وأكدت على حبها لهم.

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لاقت هذه التغريدة تفاعلاً كبيرا من جمهورها الذين انهالوا بالتعليقات عليها، ومن ضمن التعليقات:" أنا ضد التنمّر بكافة أشكاله وألوانه، البعض لايعلم أن أليسا في رحلة علاجية طويلة مع سرطان الثدي، وأن العلاجات الهرمونية قد تتسبّب في زيادة الوزن بطريقة يصعب التحكم بها، تعّلموا أن تنظروا للناس بطريقة محترمة فأنتم لاتعملون ظروفهم ولامشاكلهم الخاصة"، وفقاً لموقع ليالينا.

يذكر أن المغني اللبناني فارس كرم، علق على قرار إعتزال المغنية إليسا، مع نشر صورة تجمعهما على متن طائرة عبر حسابه الشخصي على منصة الإنسغرام، معلقاً :"انتي من أنضف الناس يلي تعرفت عليهن بحياتي.. بشوف حالي فيكي".