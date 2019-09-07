رد قاسٍ من الملك الماليزي السابق على طليقته بعد كشفها الأسرار الزوجية

تحدث الملك الماليزي السلطان محمد الخامس لأول مرة في رد قاس على طليقته ملك جمال موسكو واصفاً زواجه بها ب الخطأ الذي ندم عليه.

وكان ملك ماليزيا السابق قد تزوج من ملكة جمال موسكو ”ريحانة أوكسانا فيوفودينا“ العام الماضي، قبل أشهر من تخليه عن العرش في يناير / كانون الثاني، بعد تعرضه لضغوط متزايدة بسبب علاقتهما.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، ادّعى السلطان الذي لا يزال حاكمًا لمقاطعة ”كيلانتان“، أنه طلق ريحانة، لكن القضية كانت محاطة بالكثير من الجدل والغموض، وسط مزاعم تشكيك الملك في أبوة طفله ”ليون“ البالغ من العمر 4 أشهر، ورفض القصر الملكي الإدلاء بأي تصريح يخص الأمر.

ونوَّهت ”ريحانة“ قبل أيام عن استعدادها لكشف المستور، والتحدث عن خبايا زواجها من الملك، الأمر الذي أثار غضب المسؤولين الماليزيين.

والآن كسر القصر الملكي الماليزي صمته واستجاب للتساؤلات ببيان رسمي غير مسبوق، وهاجم طليقة السلطان على أكاذيبها المزعومة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم ملكة جمال موسكو السابقة بأنها ”شوهت سمعة العائلة المالكة“ بسلسلة من المنشورات المتعلقة بالطلاق.

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وقال بيان القصر الرسمي، إن السلطان“يُعرب عن أسفه للخيارات الشخصية التي اتخذها في حياته الخاصة والتي تسببت في ارتباك الشعب، مما أدى إلى انشقاق على مواقع التواصل الاجتماعي مدفوعًا بشائعات غير موثوقة“.

و أضاف:“إن قصر كيلانتان مستاء للغاية، ويدين نشر الصور الخاصة، وجميع المنشورات غير اللائقة عن الشؤون الشخصية والخاصة لصاحب السمو الملكي على مواقع التواصل الاجتماعي، وينكر قصر كيلانتان بشدة جميع التعليقات غير الصحيحة والتشهيرية التي تم نشرها مع الصور“.

وتابع:“من الآن فصاعدًا، قرر قصر كيلانتان الانحراف عن النظام المتبع والرد على التصريحات غير الصحيحة والتشهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي لتوضيح الأمور، وتقليل التشويش الذي تسببت به مثل هذه المنشورات بين الناس“.

ووفقاً لإرم نيوز، تنازل الملك الماليزي عن العرش عقب زواجه من ملكة جمال موسكو التي ريحانة بسبب ظهور فيديو فاضح لها، وهي تمارس الجنس في مسبح خلال برنامج تلفزيون واقعي.