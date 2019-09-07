مجلس كربلاء يحدد اجازة يوم عاشوراء 1441 في العراق

أعلن مجلس محافظة كربلاء، عن استعداد المسلمون الشيعة في العراق لإحياء طقوس يوم عاشوراء 2019، والذي يصادف 10 سبتمبر للعام الهجري الجديد 1441، بالتزامن مع ذكرى مقتل الإمام الحسين في مدينة كربلاء.

وقال مجلس كربلاء: " رئيس وأعضاء المجلس صوتوا على تعطيل الدوام الرسمي ليومي التاسع والعاشر من شهر محرم الحرام"، مشيراً إلى أن عطلة يوم عاشوراء هي عطلة محلية ولا تشمل الدوائر التي تشترك بخطة زيارة عاشوراء.

ويشار إلى أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر مُحَرَّم في التقويم الهجري، وهو اليوم الذي نجّىٰ الله فيه موسى من فرعون ويصادف اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي حفيد النبي محمد في معركة كربلاء.

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ويعتبر يوم عاشوراء يوم عزاء بكاء ولطم الصدور، عند الشيعة، كما تمارس طقوس أخرى تتضمن مسرحة الحدث، حيث تقدم عروض في الهواء الطلق تسمى "التشابيه" تروي أحداث واقعة كربلاء وتجسد شخوصها الرئيسية، وسط حشود غفيرة من الشيعة المسلمين، وفق موجز الأنباء.

ومن بين الطقوس الأخرى ضرب الرأس بأدوات حادة واستخدام السلاسل الحديدية لضرب الكتفين، إلا أن هذا النوع من الطقوس مختلف على شرعيته من قبل علماء الشيعة أنفسهم.

ويذكر أن هذه الطقوس الدموية تم حظرها خلال فترة حكم الرئيس السابق صدام حسين للحد من ممارستها من قبل المسلمين الشيعة الذين يشكلون الأكثرية السكانية في البلاد، ولكن ما شهده العراق في عام 2003 بانهيار نظام صدام حسين، أصبحت ممارسة طقوس عاشوراء وغيرها تجري بحرية دون قيود.