المطربة نوال الكويتية تعلق على ازمة احلام واصالة

علقت المطربة نوال الكويتية على الازمة والمشاكل الأخيرة التي حدثت بين احلام الشامسي وأصالة نصري، قائلة :" لن أصلح بينهما، لأن هذه الخلافات لا تخصني بشيء، وأتمنى التوفيق لأحلام وأصالة".

وأوضحت الفنانة نوال الكويتية خلال لقاء تلفزيوني، أن هذه الخلافات لا تخصها بشيء وأنها لن تحاول الصلح بينهما لأنها لا تحب التدخل في ما لا يعنيها.

وأضافت: "أنا مالي شغل بالخلافات بين أحلام وأصالة وما خصني.. وأنا ما بحب الخلافات"، مؤكدة أن الفنانة أحلام دائمًا حفلاتها رائعة ومميزة، متمنية لها المزيد من النجاح والتألق.

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ومن جهتها أعربت الإماراتية احلام عن افتخارها بالفنانة نوال الكويتية، حيث دارت بينهما وصلة غزل ومدح على منصة التويتر، مؤكدة أنهما عينان في رأس ويفتخر بهما الخليج العربي، وفقاً لموقع فوشيا.

ويذكر أن أحلام الشامسي كشفت سبب خلافاتها مع الفنانة اصالة نصري التي حدثت مؤخراً عبر منصة التويتر، حيث قامت احلام بعمل حظر لها عقب خلافات حدثت على تغريدة دعم فجر السعيد، مضيفاً أن اصالة تحاول تشويه صورة أحلام أمام الجميع.