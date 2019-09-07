شاهد: هكذا احتفلت سلمى حايك وزوجها بعيدها الـ 53

احتفلت الفنانة المكسيكية من أصول لبنانية سلمى حايك وزوجها بعيد ميلادها الـ 53 بجو عائلي طغت عليه الفكاهة وال حماس ة من زوجها الفرنسي رجل الأعمال الفرنسي فرانسوا أونري بينو.

وبدأ حفل عيد ميلاد سلمى حايك بتقليد مكسيكي يقتضي حشر وجه صاحب عيد الميلاد في الكعكة، فقام بدفع وجه زوجته الجالسة في كعكة عيد الميلاد حتى غمسه بها، كما يوضح الفيديو الذي شاركته حايك مع متابعيها عبر حسابها على إنستغرام.

وفي السياق ذاته نشرت سلمى حايك صورة لها على حسابها الخاص على انستغرام بلباس البحر في إشارة منها لعدم اهتمامها بعمرها.

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كانت أولى خطوات سلمى حايك في هوليوود عبر الإعلانات التلفزيونية وأول فيلم لها عام 1995 بعنوان Desperado وتم اختيارها كواحدة من أجمل خمسون شخصاُ في العالم في العام 1996.

كما عملت سلمى حايك في الإنتاج التلفزيوني فكانت المنتج التنفيذي للمسلسل التلفزيوني Ugly Betty الذي عُرض بين عامي 2006-2010، كما كانت ضيفة شرف بدور المغنية صوفيا رييس، الدور الذي فاز بترشيحها إلى جائزة أفضل ممثلة ضيفة في مسلسل كوميدي ضمن الحفل التاسع والخمسين لتوزيع جوائز إيمي برايم تايم.

حازت سلمى حايك على لقب "قنبلة هوليوود" بسبب جرأة أدوارها ونالت جائزة الأوسكار وجائزة الغولدن غلوب عن فئة أفضل ممثلة رئيسية عام 2003 عن فيلم فريدا وأفضل ممثلة في أمريكا الجنوبية، وفقاً لـ "سبوتنيك".