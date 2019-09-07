احصائية: اسم محمد يتصدر قائمة المواليد في فرنسا

نشرت احصائية في دولة فرنسا من قبل المعهد الوطني للاحصاء، توضح أكثر الأسماء شهرةً خلال العام الماضي 2018، وليتصدر اسم "محمد" القائمة و احتل المركز قبل الأخير، حيث اسم إيما وغابرييل تصدروا المركز الأول.

ولأول مرة يكون اسم محمد، من ضمن قائمة العشرين لأكثر شهرة وانتشار في فرنسا، حيث احتل المركز التاسع عشر، وأطلق على حوالي 2460 طفلاً، بينما انتشر هذا الاسم عام 2014 وشهد تزايداً كبيراً .

وبحسب إحصائيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد (INSEE)، فإن اسم محمد أطلق على 2460 طفلا في عام الماضي في البلاد، ما يضعه في المركز 19، وقد بلغ هذا الاسم ذروته في عام 2014، عندما وقعت تسمية 2653 طفلا به، وشهد الاسم تزايدا مطردا منذ عام 1998، وهو العام الذي بلغ فيه عدد الأطفال الذين حملوا اسم محمد عند الولادة 1155 طفلاً.

وبحسب ما يوضحه الرسم البياني الذي نشره المعهد، فإن اسم "محمد" ارتفع بشكل حاد خلال التسعينيات والثمانينيات، قبل أن تتراجع شعبيته في عام 1998.





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ومن بين 37821 ولادة، حصل 0.6% من الأطفال حديثي الولادة على اسم "محمد"، مقابل 1.4 طفلا حمل اسم "غابرييل" الذي يحتل المركز الأول في القائمة، وهو ما يوضح سبب دخول اسم "محمد لأول مرة ضمن قائمة أكثر الأسماء شهرة في البلاد لعام 2018، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

وأصبح ترتيب الأسماء الأكثر انتشارا في فرنسا، أكثر تقلبا من قبل، كما يرتبط تزايد اختيار الآباء لاسم "محمد" بثقافة المجتمع الإسلامي وتيمناً باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم.



