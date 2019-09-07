تغريدة أيمن رضا ضد باسم ياخور تثير ضجة

اشتدت الأزمة بين السوريين باسم ياخور وأيمن رضا، ذلك بعد استضافة الأخير في برنامج أكلناها و اجابته على جميع الأسئلة مبتعداً عن تناول الأكلات الغريبة، باستثناء سؤال حول من الأقرب اليه من ولديه؟ .

شارك الممثل السوري أيمن رضا، عبر حسابه الشخصي على منصة الفيسبوك، منشور ليخرج عن صمته، و يهاجم فيه باسم ياخور بلهجة شديدة، معلقاً :" "باسم ياخور حل عن طي، لسه كل شغله مئعطله بتلزقها فيني، لحد الان ماعم ارضى رد، بدك تنجح برنامجك مو ع حسابي".

يشار ان ايمن رضا تلفظ بكلمة غير محببة للجميع، وهاجم صديقه الممثل باسم بأسلوب لاذع ولهجة شديدة، حيث انهالت عليه التعليقات معلقين على ردة فعله الجريئة.

ويذكر أنه كان قد حلّ مؤخراً ضيف في برنامج أكلناها مع المقدم صديقه باسم ياخور، على شاشات تلفزيون لنا، وكان قد شهدت الحلقة مواقف حادة وساد التوتر بينهما، وفقاً لموقع الفن.

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ورداً على سؤال حول سبب عدم تواجده في الأماكن التي يتواجد فيها الفنانين، قال إنه لا يوجد صداقات في هذا الوسط. وحين أصرّ ياخور على أن كلامه غير صحيح ، فاجأه رضا قائلاً: “إذا كانت صداقتي معك لم تستمر! فأنت خلال سفرك منذ ثماني سنوات خارج سوريا، لم تسأل عني أو تتصل بي سوى ثلاث مرات، فأين هي الصداقة؟!”.