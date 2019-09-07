كريم عبد العزيز يعلن عن أحدث أفلامه بعد الفيل الأزرق

يستعد الفنان المصري كريم عبد العزيز لبدء تصوير مشاهده الخاصة في فيلم 1919 المقتبس من رواية للكاتب أحمد مراد تحت إدارة المخرج مروان حامد بعد نجاح الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق.

جاء اعلان كريم عبد العزيز خلال لقائه مع مبادرة iRead عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعد تحقيق الجزء الأول والثاني نجاحاً باهراً في الوطن العربي.

انطلق الجزء الأول من فيلم الفيل الأزرق عام 2014 كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، نيللي كريم ومحمد ممدوح، ويحكي الفيلم قصة الدكتور يحيى الطبيب النفسي، الذي انقطع عن العمل لمدة خمس سنوات بسبب حادث فقد فيه زوجته وابنته الوحيدة، ويعود من جديد للعمل بمستشفى العباسية للأمراض النفسية والعصبية، ويُطلب منه كتابة تقرير عن مريضٍ نفسي، ولكنه يكتشف أن هذا المريض هو صديقه وزميله القديم دكتور شريف الكردي، وتستمر الأحداث لتكشف عن أسرارٍ مثيرة تتعلق بأبطال الفيلم.

الجزء الثاني من الفيل الأزرق انطلق عام 2019 خلال موسم عيد الأضحى وتستمر الأحداث من نهاية الجزء السابق وعودة كريم عبد العزيز للشاشة مع حبوب الفيل الأزرق من جديد.

الفيلم من تأليف السيناريست والكاتب أحمد مراد ومن إخراج مروان حامد، ومن بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار وتارا عماد، بحسب "جريدة الوطن المصرية".