حقيقة وفاة الفنان المصري حكيم جراء حادث سير

ضجت منصات التواصل الاجتماعي، صباح اليوم، في خبر حادث سير للفنان المصري حكيم، إذ نشر البعض تغريدات تتحدث عن وفاة المطرب الشعبي حكيم عبد الصمد كامل في طريق السويس متأثرا بجراحه جراء الحادث.

وأفادت مصادر طبية، أن الفنان المصري حكيم، تعرض لحادث سير على طريق السويس الصحراوي، لحادث قوي مما أدى إلى انقلاب سيارته، واصابة حكيم والسائق الخاص به، وتم نقلهم الى المستشفى بالقاهرة و حالته الصحية مستقرة وأنه أصيب بكدمات، وفقاً لموقع في الفن.

يذكر أن حكيم قد طرح خلال يونيو الماضي أغنية حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية "متجمعين"، وتم تقديمها بثلاث لغات (العربية – الإنجليزية – الفرنسية) وغنى المطرب حكيم الجزء العربي بها، أما الجزء الإنجليزي كان للفنان النيجيري فيمي كوتيه.