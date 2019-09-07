الأردنية ديانا كرزون تطرح أغنيتها هيدا الحكي

أعلنت المغنية الأردنية ديانا كرزون، منذ يومين إطلاق أغنيتها الجديدة التي تم تصويرها في مدينة بيروت، بعنوان "هيدا الحكي"، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، بعدما حققت نجاح كبير في أغنيتها الأخيرة.

وطرحت أغنية هيدا الحكي، باللهجة اللبنانية لتتناسب مع روح العصر بمفرادتها وايقاعاتها ونغماتها التي سحرت بدفء صوتها ورومانسيتها، وهي من كلمات الشاعرة حياة اسبر، الملحن فضل سليمان، والموزع الموسيقي عمر الصباغ.

ويقول مطلع الأغنية: "بحبك بعشق قلبك، بعشق نظرات عيونك، بموت فيكي بجن عليكي، بضيع من دونك، هيدا الحكي الي بحب منك اسمعو، كل يوم كل يوم، دلعني دللني وغنجني، اوعا تزعلني، دوبني بالحنية، غرقني حب غرقني"، وفقاً بصراحة.

يذكر مؤخراً ان الفنانة ديانا كرزون، تم تسجيل الأغنية في بيروت خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن يتم طرحها مع بداية شهر سبتمبر 2019، بمجرد الانتهاء من كافة الأمور الفنية بشكل نهائي، ويعتبر العمل الجديد "هيدا الحكي" من الأعمال الغنائية الشبابية المميزة.

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