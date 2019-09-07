شاهد أكلناها يكشف تفاصيل خيانة زوجة الشيف أنطوان

تحدث الشيف اللبناني أنطوان حول تفاصيل انفصاله عن زوجته الثانية التي كانت تصغر بأكثر من 20 عاماً عبر برنامج الممثل السوري باسم ياخور "أكلناها" والذي كشف خلاله عن أسرار حياته الزوجية.

وأضاف خلال البرنامج أن زوجته كانت تتهمه بالبخل، على الرغم من أنه كان يعاملها مثل الأميرات، وأنها بسببه تمتلك عددا من الفساتين يمكّنها من فتح محل.

وتابع أنه تزوجها “بنت ضيعة” وتفاجأ بتصرفاتها، مُفجرا في النهاية مُفاجئة بأنها قامت بخيانته، ليبادر ياخور بسؤاله “هل تأكدت فعلياً من خيانتها؟”، فأجاب أنطوان: “بالتأكيد”.

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ووفقاً لصحيفة القدس العربي، لم يأكد الشيف أنطوان عند سؤاله عن الارتباط مرة ثالثة قائلاً أنه لم يعد يثق في النساء، مضيفاً أن ابنته الوحيدة كانت صديقة زوجته الثانية لكنهما لم تعودا كذلك بعد انفصاله عنها بسبب الخيانة.